Berardi è tornato con numeri da convocazione. Politano (più di Orsolini) rischia il posto

Dopo la partita di ieri sera Domenico Berardi è diventato ufficialmente il miglior marcatore del Sassuolo oggi ottavo in classifica. Nonostante uno stiramento alla coscia che l'ha tenuto fuori dal rettangolo verde di gioco per quasi due mesi, nonostante dieci gare saltate su 26, il capitano della squadra neroverde è a quota tre assist vincenti e sette gol in sedici partite. La media è di una rete ogni due gare di campionato, una media che oggi non ha eguali tra gli altri calciatori italiani presenti in Serie A. "Ci aspettavamo un anno difficile, siamo stati bravi a reagire, questa squadra ha un grandissimo potenziale. Siamo una squadra abbastanza giovane, anche stavolta abbiamo dimostrato di essere uniti e siamo felici di questo risultato", ha detto Berardi al termine della gara vinta 3-0.

Le ultime prestazione del capitano del Sassuolo hanno riaperto prepotente la discussione circa una sua convocazione. Sul tema ieri in conferenza stampa è stato punzecchiato anche Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo che ha risposto così: "Mi fido ciecamente del nostro commissario tecnico e da lontano faremo il tifo per cercare di raggiungere quello che ci manca perché abbiamo bisogno di ritrovare i nostri colori nazionali". Parole di circostanza, un po' come quelle rilasciate sul tema dallo stesso Berardi nel post-gara: "Sta a me continuare così, lavorare duro e meritarmi la convocazione. Se arriverà sarò contentissimo, altrimenti tiferò per l'Italia".

Alle convocazioni per il play-off manca ancora un mese, ma un Berardi così è oggi difficile immaginarlo fuori dalla lista. Già, ma al posto di chi? Negli ultimi mesi gli esterni offensivi convocati per ricoprire il ruolo di ala destra sono stati Riccardo Orsolini e Matteo Politano. Con quest'ultimo che, molto più dell'attaccante del Bologna, sta vivendo una stagione complicata dato che in 32 partite non ha realizzato nemmeno un gol.