Empoli, Dionisi dopo il 2-2 a Frosinone: "C'è del rammarico ma anche un po' più di autostima"

La 26^ giornata di Serie B si è aperta ieri sera allo Stirpe con il 2-2 maturato tra Frosinone ed Empoli. Per analizzare il match e il pareggio ha parlato, dopo la partita, il tecnico dei toscani Alessio Dionisi in conferenza stampa.

Un punto guadagnato o due persi?

"Prima della partita avrei detto un punto guadagnato. Per com'è andata la partita non dicono siano due punti persi, perché anche il Frosinone ha giocato per vincere, ma abbiamo sprecato diverse occasioni nel primo tempo che avrebbero potuto cambiare anche il secondo. Andiamo a casa con un po' di rammarico ma anche un po' di autostima in più che dovremmo trasferire nelle prossime partite".

L'Empoli ha saputo trovare meglio gli spazi del Frosinone, come aveva pronosticato alla vigilia…

"L'avevamo preparata così e l'abbiamo interpretata bene anche se alla fine ci è mancata un po' di lucidità. Noi abbiamo qualità che emerge in queste partite e in altre emerge meno perché ci manca un po' di giocatori da uno contro uno negli ultimi venti metri. Per noi avere spazi è un vantaggio e dobbiamo saper sfruttarli. Bisogna misurare contro le squadre che giocano con un blocco basso".

Qual è il suo giudizio sul campionato?

"Le prime quattro sono le squadre favorite anche se il Venezia lo vedo superiore a tutte per organizzazione di gioco, qualità dei singoli, tutto. Poi Monza e Palermo hanno valori individuali alti. Le sorprese poi non mancano mai, non sono sorpreso per il Frosinone perché già l'anno scorso avevano finito in crescendo. Noi dobbiamo ritagliarci il nostro spazio di partita in partita. L'obiettivo è arrivare nella parte sinistra della classifica".