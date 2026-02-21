Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Parma, Cuesta: "Come si approccia il Milan? Facendo il nostro meglio"

Parma, Cuesta: "Come si approccia il Milan? Facendo il nostro meglio"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:36Serie A
Edoardo Mammoli

Le ultime due vittorie consecutive in campionato hanno portato il Parma a otto punti di distanza dalla zona rossa della classifica, ma il lavoro non è ancora terminato. Lo sa bene Carlos Cuesta, tecnico dei crociati, che tra pochi minuti presenterà la sfida di domani contro il Milan, direttamente dalla sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio.

Ore 12.02 - Inizia la conferenza.

Il Parma non ha nulla da perdere domani? Come si cambia questa idea?
"Facendo il nostro meglio, approcciando la partita con equilibrio ma anche con la certezza che dobbiamo andare a San Siro a fare punti. Dobbiamo approcciare ogni gara come facciamo sempre: con massima concentrazione e volontà di dare continuità a una dinamica positiva. E con la certezza che affronteremo una squadra forte, ma anche che se noi siamo al massimo livello abbiamo la possibilità di fare punti".

Manca Circati ma rientra Troilo. Sistema di gioco?
"C'è da valutare anche la disponibilità di Ndiaye, che si è allenato con noi in settimana. Ci saranno anche Drobnic e Mena Martinez della Primavera. Dobbiamo ancora fare l'ultimo allenamento, quindi dobbiamo aspettare per fare le valutazioni finali. Approcceremo la partita provando a sfruttare al massimo i nostri punti di forza".

Che partita si aspetta?
"Loro hanno una linea molto chiara ma anche molta variabilità, hanno profili di giocatori diversi, che possono dare tanta ricchezza. E sono una squadra fortissima, non lo dice solo la classifica ma anche i molti risultati utili consecutivi. Sappiamo la qualità dell'avversario ma anche che possiamo approcciare la gara con la convinzione di andare a fare risultato".

Teme il clima che si è creato dopo gli scandali arbitrali?
"Noi ci concentriamo sul nostro: fare prestazione ed essere competitivi. Questo è ciò che dipende da noi. Non ci dobbiamo lasciar influenzare dall'ambiente, anche dal nostro ambiente intendo. Può essere che ci siano certe percezioni sulla nostra classifica ma noi dobbiamo concentrarci sui fatti. Quindi dobbiamo andare a San Siro concentrandoci su di noi e tralasciando tutto quello che deriva dall'ambiente".

Una squadra in crescita. Qual è la cosa su cui ha inciso maggiormente lei?
"Dobbiamo approcciare tutte le analisi con equilibrio. Sicuramente il calendario iniziale era diverso. Anche la quantità di infortuni avuta all'inizio è stata diversa. Anche la conoscenza e la chimica non solo nel gruppo ma anche nelle richieste che volevamo è stata sviluppata col tempo: erano tutti processi per cui serviva del tempo. Allo stesso modo siamo consapevoli di aver fatto cose bene ma che manca tanto. Dobbiamo continuare con la nostra linea di lavorare molto e bene. Siamo chiari su cosa vogliamo: i risultati. Il lavoro fa la differenza".

Chi gioca al fianco di Pellegrino?
"Innanzitutto bisogna vedere se Pellegrino gioca! Vedremo domani".

Quanto tempo serve per Suzuki?
"Ancora non si è allenato con la squadra, sta facendo individualizzato".

Somiglianze con Allegri: si sente simile a lui?
"Penso che non sia possibile fare paragoni. Lui ha fatto storia nel calcio e io sto iniziando ora. Non devo spiegare ciò che lui ha fatto, ha fatto benissimo e ha vinto. È un riferimento. Io provo a fare il mio massimo per aiutare il Parma. Tante volte si paragona ma noi proviamo a essere competitivi e affinché il Parma giochi il meglio possibile".

L'anno scorso Fabregas a questo punto aveva 25 punti, lei invece 29. Cuesta è meglio di Fabregas?
"Anche lui ha fatto più di me. Ha centrato la promozione in Serie A e poi ha centrato la salvezza. Non è che i risultati ti rendono meglio di un altro. Il calcio è uno sport collettivo, la differenza in ogni squadra è fatta dai giocatori. Poi ogni situazione è a sé stante. Un allenatore non è migliore di un altro perché ha fatto meglio in un altro contesto".

Come si batte il Milan? Sarà una partita in cui sarà prediletto il palleggio o la ripartenza?
"Il Milan è variabile, contro il Como hanno pressato, in altre gare danno più palla all'avversario. Loro hanno la capacità di cambiare molto e sappiamo che sono forti in tutti i contesti. Noi dovremo giocare sui nostri punti di forza, in base alle scelte che faremo. La nostra identità di compattezza deve rimanere, dobbiamo provare a entrare negli spazi ed essere forti nelle due aree".

TMW - Pellegrino ha fatto fatica prima del gol contro il Verona. Come avete analizzato la gara?
"Il contesto della gara di Verona è un contesto nel quale abbiamo attaccato tanto un blocco basso. Quando sei in questo scenario è difficile trovare momenti dove fare la differenza. Lui è stato bravo a creare spazi per altri e a fissare avversari per far creare pericoli e si è mantenuto in partita sfruttando l'opportunità quando è arrivata".

TMW - Contro il Verona avete giocato molto nella trequarti avversaria, giocando quasi il tutto per tutto. Come mai sentivate che era la partita giusta per farlo?
"Dobbiamo essere equilibrati e provare ad attaccare il massimo possibile e nel modo giusto, pensando anche ad essere pronti nei momenti nei quali non abbiamo la palla. Il contesto ti segna, le situazioni dove l'avversario è più schiacciato dietro, dove devi sfruttare spazi stretti, ti portano a fare determinate scelte".

Su Ondrejka: sta tornando ai livelli dello scorso anno?
"Ha avuto la capacità di creare tanto pericolo, sia giocando più fuori o più dentro, sfruttando la sua capacità associativa e di fare uno contro uno, trovando la giocata chiave. È stato molto importante contro il Verona e speriamo lo sia anche in futuro".

12.18 - Termina la conferenza stampa.

Articoli correlati
Parma, Cuesta: "Allegri ha fatto storia nel calcio. Fabregas? Anche lui ha fatto... Parma, Cuesta: "Allegri ha fatto storia nel calcio. Fabregas? Anche lui ha fatto più di me"
Milan con la mente già al derby. Che fare con Rabiot? Quella diffida spaventa Allegri... Milan con la mente già al derby. Che fare con Rabiot? Quella diffida spaventa Allegri
Milan-Parma, le probabili formazioni: tornano Gabbia e Tomori dal 1', attacco Leao-Nkunku... Milan-Parma, le probabili formazioni: tornano Gabbia e Tomori dal 1', attacco Leao-Nkunku
Altre notizie Serie A
Roma, vigilia del match contro la Cremonese: a breve la conferenza stampa di Gasperini... Live TMWRoma, vigilia del match contro la Cremonese: a breve la conferenza stampa di Gasperini
Baresi ricorda Berlusconi: "Nel 1989 mi regalò una versione originale del Pallone... Baresi ricorda Berlusconi: "Nel 1989 mi regalò una versione originale del Pallone d'Oro"
Tresoldi apre alla Serie A ma non all'Italia. Fonseca e l'addio al Milan: le top... Tresoldi apre alla Serie A ma non all'Italia. Fonseca e l'addio al Milan: le top news delle 13
Berardi è tornato con numeri da convocazione. Politano (più di Orsolini) rischia... Berardi è tornato con numeri da convocazione. Politano (più di Orsolini) rischia il posto
Tanti infortuni nel Napoli, l'ex preparatore atletico: "Era la gestione che era diversa"... Tanti infortuni nel Napoli, l'ex preparatore atletico: "Era la gestione che era diversa"
Vaciago: "Caso Kalulu un brutto scarabocchio dove sbagliano tutti tranne chi è stato... Vaciago: "Caso Kalulu un brutto scarabocchio dove sbagliano tutti tranne chi è stato punito"
Parma, Cuesta: "Come si approccia il Milan? Facendo il nostro meglio" Live TMWParma, Cuesta: "Come si approccia il Milan? Facendo il nostro meglio"
Il Toronto sta riscrivendo la storia del calciomercato canadese. C'è anche Giovinco...... Il Toronto sta riscrivendo la storia del calciomercato canadese. C'è anche Giovinco...
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
Le più lette
1 Lecce-Inter, le probabili formazioni: c'è Mkhitaryan in regia affiancato da Diouf e Sucic
2 Milan-Parma, le probabili formazioni: tornano Gabbia e Tomori dal 1', attacco Leao-Nkunku
3 Juventus-Como, le probabili formazioni: quanti dubbi per Spalletti, Fabregas sceglie Douvikas
4 Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Tresoldi si racconta: "Dall'Italia mi sarei aspettato una chiamata. Sogno di giocare nel Milan"
Immagine top news n.2 Celik via dalla Roma? L'agente smentisce: "Non esiste alcun accordo con altri club"
Immagine top news n.3 Como, allarme per il prossimo anno? Anche la banda di Fabregas soffre a giocare ogni 3 giorni
Immagine top news n.4 Inter senza Lautaro Martinez per un mese circa. Chivu però ritrova subito Zielinski
Immagine top news n.5 Kalulu non ci sarà col Como. La FIGC e Gravina hanno detto no ai ricorsi della Juventus
Immagine top news n.6 Altro che salvezza: il Sassuolo è 8°. Verona nel baratro, la classifica di Serie A
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: il Sassuolo mette le ali e va ottavo. Verona, è già finita?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.3 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.4 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Gianluca Galliani: "La coesione del gruppo è stata la forza del Milan di Berlusconi"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa, a breve le dichiarazioni di Oscar Hiljemark nell’antivigilia di Fiorentina–Pisa
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Prandelli su Vergara: "Viva la sua spregiudicatezza, i ragazzi vanno aspettati"
Immagine news Serie A n.3 Roma, vigilia del match contro la Cremonese: a breve la conferenza stampa di Gasperini
Immagine news Serie A n.4 Baresi ricorda Berlusconi: "Nel 1989 mi regalò una versione originale del Pallone d'Oro"
Immagine news Serie A n.5 Tresoldi apre alla Serie A ma non all'Italia. Fonseca e l'addio al Milan: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.6 Berardi è tornato con numeri da convocazione. Politano (più di Orsolini) rischia il posto
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone-Empoli e l'esordio di Ballardini: tutti i convocati per la 26ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Aiello: "Speravo di andare avanti con Biancolino. Ora serve cambiare rotta"
Immagine news Serie B n.3 Frosinone, Koutsoupias: "Convinti di portarla a casa dopo il 2-2 ma questa è la strada giusta"
Immagine news Serie B n.4 Empoli, Dionisi dopo il 2-2 a Frosinone: "C'è del rammarico ma anche un po' più di autostima"
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, Alvini: "Pari che accettiamo. Demeriti nostri, ma anche tanti meriti dell'Empoli"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 26ª giornata: il Venezia cerca l'allungo verso la A. La guida al campionato cadetto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arezzo, lunedì l'incontro con Viviani: si definirà il suo arrivo alla compagine amaranto
Immagine news Serie C n.2 Pianese, Birindelli dopo il pari contro il Guidonia: "Siamo ambizioso, puntiamo a bei traguardi"
Immagine news Serie C n.3 Lecco, Valente: "Il conto si fa dopo 38 giornate, noi proviamo a fare il meglio possibile"
Immagine news Serie C n.4 Audace Cerignola, Maiuri esulta: "Vittoria assolutamente meritata per i miei ragazzi"
Immagine news Serie C n.5 Sindaco Siracusa: "Massima attenzione alla situazione, ma sempre con prudenza"
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Rosso non si sbilancia: "Ho una bella sensazione. C’è un bel team, un bel clima"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Inter, Chivu vuole allungare in vetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Como, match chiave per la corsa al quarto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Verona, ai gialloblù serve una svolta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Janogy: "Pinones Arce ci fa crescere umanamente. Trasmette serenità"
Immagine news Calcio femminile n.2 Lazio-Milan al sabato e Inter-Roma la domenica. Il programma della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Dalla doppietta d'esordio alla Juve alla voglia di Europa. Janogy: "Fiorentina, rilanciamoci"
Immagine news Calcio femminile n.4 L'ultimo ballo di Girelli all'Allianz Stadium: dopo 150 reti saluterà la Juve per volare negli USA
Immagine news Calcio femminile n.5 Women’s Champions League, ecco il quadro dei quarti di finale. Senza nessun club italiano
Immagine news Calcio femminile n.6 La Juve deve salutare la Women's Champions League. Walti: "Sconfitta immeritata"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV