Sindaco Siracusa: "Massima attenzione alla situazione, ma sempre con prudenza"

Il Sindaco di Siracusa Francesco Italia ha voluto tranquillizzare i tifosi della formazione siciliana in vista di una prossima probabile penalizzazione: "Stiamo seguendo con grande attenzione la situazione del Siracusa Calcio. In una fase in cui si è parlato molto, spesso troppo e a sproposito, riteniamo doveroso muoverci con la massima discrezione.

È bene ricordare che questa Amministrazione è stata concretamente vicina alla squadra, con investimenti per circa 1,5 milioni di euro e non solo - riporta Siracusanews.it -. Futuro? Oggi resta legato a molte variabili e proprio per questo riteniamo scorretto fare annunci o alimentare aspettative non fondate. L’attenzione dell’Amministrazione c’è ed è massima, ma sarà sempre accompagnata da prudenza, verifiche puntuali e rispetto per una storia sportiva che merita serietà, non parole affrettate".