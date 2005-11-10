Genoa, Frendrup: "Tutto è possibile con questo stadio, c'era poco tempo ma..."
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Marco Pieracci
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ieri alle 23:57Serie A
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28.10.2026 23:57Serie A
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Morten Frendrup, centrocampista danese del Genoa, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo per 2-0 sulla Juventus: "C'era davvero poco tempo per preparare questa partita, ma sapevamo che con uno stadio del genere a spingerci è tutto possibile".
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