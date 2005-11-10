Lo strano pensiero di Chivu durante Venezia-Inter: "Mi ha ricordato una sconfitta a Catania"

Nonostante qualche fatica, l'Inter vince anche a Venezia e risponde ai successi di Lazio, Roma e Como. Al Penzo ai nerazzurri bastano tre minuti per piegare la coriacea formazione di Davide Nicola, costretto ad alzare bandiera bianca per due autogol dei suoi di Moreno e Halal.

E nel post partita, intervistato ai canali ufficiali del club nerazzurri, Cristian Chivu ha fatto un parallelismo dei suoi tempi da calciatore. Queste le parole del tecnico rumeno: "Oggi abbiamo giocato molto lenti, sono le classiche partite che nel corso di una stagione capitano, oggi siamo stati bravi e fortunati a portarla a casa. Pensavo a quella sconfitta col Catania di qualche anno fa, sono partite che capitano. Sabato abbiamo il derby e bisognerà ritrovare le energie per affrontarlo al meglio".