Udinese, Palma: "Oggi atteggiamento diverso, è mancato solo il gol"
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Francesco Servino
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Oggi alle 00:19Serie A
autore Francesco Servino
29.10.2026 00:19Serie A
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Il calciatore dell'Udinese Matteo Palma ha parlato a DAZN al termine della sfida pareggiata per 0-0 contro il Parma: "Si è visto un atteggiamento diverso, è mancato solo il gol".
Che emozioni avete provato dopo il rigore parato?
"Noi ci fidiamo di lui, il rigore è stato sfortunato, speravamo lo parasse, ma sappiamo sia bravo".
Il mister chiede una squadra corta, l'Udinese voleva essere equilibrato oggi.
"Dobbiamo stare attenti alle ripartenze, alla difesa schierata quando eravamo davanti. Sapevamo il Parma fosse forte in ripartenza e siamo stati bravi".
Comincia un altro campionato?
"Sì".
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