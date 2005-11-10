Udinese, Runjaic sul contatto Troilo-Davis: "Avrebbe potuto fischiare un rigore anche a noi"

Nel post partita della sfida del Tardini tra Parma e Udinese, terminata con il pareggio per 0-0, Kosta Runjaic ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Punto importante per la testa. Abbiamo giocato una buona partita in generale, e abbiamo visto quando Zaniolo sia importante per noi. Davis ha lottato tanto. E' stata una gara solida, purtroppo ci è mancata concretezza, anche se forse ci sarebbe stato un rigore anche per noi. Possiamo essere soddisfatti: è stato un passo in avanti molto piccolo ma nella nostra situazione, fuori casa contro una squadra anch'essa in sofferenza, credo che dobbiamo continuare così".

Ha avuto risposte dai singoli.

"Sì, adesso sto parlando tanto con la squadra anche faccia a faccia. Tutti sono necessari e devono reggere la pressione, affrontando questa situazione facendosi trovare pronti. Bertola? Ha giocato una buona partita, spero possa essere disponibile per sabato (contro la Roma, ndr). Spero di recuperare anche altri giocatori"