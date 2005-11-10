Mbangula come Batistuta: erano 28 anni che il Milan non subiva una tripletta a San Siro in A

Interessante statistica evidenziata da Opta su Samuel Mbangula, MVP di Milan-Bologna con le sue tre reti segnate. Era da 28 anni che non succedeva un simile exploit da parte di un avversario del Milan a San Siro in una partita di Serie A: l'ultimo fu Gabriel Omar Batistuta in un Milan-Fiorentina del 26 settembre 1998, partita vinta dai viola per 1-3.

Interpellato in merito in conferenza stampa, Raffaele Palladino ha elogiato il suo giocatore, lanciato per la prima volta titolare:

"A me di Mbangula è piaciuta l'attitudine e lo spirito, perché adesso si dirà che ha fatto una tripletta. Bene, sono contento, contento lui, contenta la squadra, però lui è un ragazzo serio, ascolta, fa quello che deve fare e si mette a disposizione della squadra. Oggi ha difeso addirittura negli ultimi minuti, ha difeso da quinto di destra, stava dando l'anima in campo e l'ho tenuto fino alla fine; poi alla fine ho cambiato, ho inserito Cambiaghi che aveva più gamba per difendere e per ripartire. Siamo tutti quanti contenti, soddisfatti di questa vittoria, però vincere qua è bello ma non abbiamo fatto niente: sono solo tre punti che ci danno morale e dobbiamo pensare subito alla partita contro il Monza, che è quella più importante per noi".