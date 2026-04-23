TMW Genoa, il dg Ricciardella: "Salvezza? Manca ancora l'aritmetica, siamo contenti ma non sazi"

Flavio Ricciardella, direttore generale del Genoa, ha parlato a margine della presentazione del ritiro in Val di Fassa: “Siamo molto soddisfatti del rinnovo di questa partnership, prepareremo la prossima stagione in un contesto molto favorevole, sia per le strutture che per la connessione con il territorio. Aspettiamo numerosi i tifosi per far capire la passione che ci muove”.

Salvezza acquisita, è tempo di pensare al futuro.

“Manca ancora l’aritmetica, siamo contenti e soddisfatti ma non sazi. Ci sono ancora partite importanti, cercando di fare bene come abbiamo fatto finora. Sicuramente non c’è senso di rilassatezza”.



Cosa ne pensa mister De Rossi di questo ritiro?

“La scelta è passata dal presidente Sucu e dall’ad Blazquez, il presidente è rimasto entusiasta l’anno scorso ed è stato il primo a essere convinto di questa scelta. Quanto al mister, è sempre inserito in queste decisioni, insieme al ds Lopez: è contento di questa scelta, che consentirà di iniziare il campionato nel migliore dei modi”.