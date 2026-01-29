Il Genoa annuncia un centrocampista, Asllani lascia l'Italia: le top news delle 13
In attesa delle sfide di questa sera di Europa League di Roma e Bologna, rispettivamente contro Panathinaikos e Maccabi Tel Aviv, l'Italia osserva con poche speranze la metamorfosi del ranking UEFA che porterà al termine della stagione al quinto posto in Champions League. Questa la classifica aggiornata:
1. Inghilterra (9 su 9) 20.069
2. Germania (6 su 7) 15.285
- - -
3. Portogallo (4 su 5) 14.700
4. Spagna (6 su 8) 14.375
5. Italia (6 su 7) 14.250
6. Polonia (3 su 4) 13.625
7. Francia (6 su 7) 12.714
8. Cipro (2 su 4) 11.906
9. Grecia (4 su 5) 11.400
10. Danimarca (1 su 4) 10.500
Intanto si scaldano le ultime ore della sessione invernale di calciomercato, con il gong alle trattative previsto per le 20 del 2 febbraio. L'ultima ufficialità è quella del Genoa, che ha annunciato l'arrivo di Alex Amorim dall'Alverca: centrocampista classe 2005, è arrivato in rossoblù a titolo definitivo. Intanto il Genoa deve resistere agli assalti della Juventus per Brooke Norton-Cuffy: i bianconeri studiano la proposta, in attesa di capire se potrà andare in porto il ritorno di Randal Kolo Muani. Per l'esterno inglese servirà una proposta basata su un prestito oneroso da 4-5 milioni con riscatto per ulteriori 15.
In dirittura d'arrivo anche l'addio di Kristjan Asllani all'Italia: il centrocampista è pronto a risolvere il prestito al Torino, tornando formalmente all'Inter che è in trattativa col Besiktas. L'operazione dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto fra i 12 ed i 13 milioni di euro.
