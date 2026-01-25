Messias: "Il Genoa è questo, oggi era una festa. Poche squadre al mondo hanno questo tifo"

Così ha parlato Junior Messias, centrocampista offensivo del Genoa, ai microfoni di DAZN al termine del match di campionato vinto rocambolescamente in rimonta dalla sua squadra, il 3-2 sul Bologna deciso proprio dal suo gol: "Ho sempre detto, il Genoa è questo: emozione. Siamo a casa nostra, era una festa, poche squadre al mondo hanno un tifo così e noi qua dobbiamo sempre divertirci. Abbiamo affrontato un avversario veramente forte, non era facile, ma siamo questi e non molliamo".

Avete vissuto veramente una giornata pazza.

"Sì, soprattutto per il risultato. L'importante è che i tifosi siano sempre contenti e facciano festa come noi".

Si può pronunciare la parola salvezza?

"Lavoriamo per quella. Ancora è lunga e lo sappiamo, ma le altre che sono giù vincono, quindi dobbiamo correre veloce".