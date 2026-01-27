Genoa, l’usato sicuro fa la differenza. Il Secolo XIX: “Malinovskyi, Messias, Ekuban: i terribili over 30”

Genoa, è l’esperienza l'elemento che ribalta le partite. Il Secolo XIX utilizza questa lettura ripercorrendo il racconto del successo sul Bologna: “Malinovskyi, Messias, Ekuban: i terribili over 30 dalle mille vite”. La rimonta del Ferraris nasce dall’usato sicuro, da chi ha attraversato carriere segnate da infortuni, ripartenze e sacrifici, ma conserva colpi e personalità per accendere lo stadio nei momenti chiave. Malinovskyi, Messias ed Ekuban sono la firma sul 3-2 definito “epico”, simbolo di un Genoa che soffre, sbaglia, ma non smette mai di crederci e che, grazie ai tre punti contro il Bologna, ha fatto un importante passo verso la salvezza.

Il quotidiano sottolinea la gestione attenta di Daniele De Rossi, chiamato a preservare fisicamente i suoi veterani per averli sempre disponibili quando serve. Minutaggi ridotti ma impatto massimo: Malinovskyi con i suoi tiri e calci piazzati decisivi, Ekuban capace di incidere anche in pochi palloni giocati, Messias con giocate di pura qualità che cambiano l’inerzia delle partite. Tre profili diversi ma complementari, fondamentali non solo per quello che producono in campo, ma per la leadership silenziosa nello spogliatoio. La missione di De Rossi è chiara: dosarli, proteggerli e sfruttarne l’esperienza, perché in un Genoa giovane e ambizioso, l’anima del grifone passa anche dai “vecchietti terribili”.