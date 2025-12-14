Genoa-Inter, le formazioni ufficiali: Chivu con Esposito-Lautaro, DDR con Vitinha-Colombo

Dimenticare la Champions. L'Inter scenderà in campo fra poco più di un'ora allo stadio "Luigi Ferraris" di Marassi per sfidare il Genoa con l'obiettivo di cancellare lo 0-1 di San Siro contro il Liverpool ed approfittare del mezzo passo falso casalingo del Milan contro il Sassuolo. Di fronte però c'è un Grifone in salute con la cura De Rossi e reduce dal successo importantissimo del Bluenergy Stadium di lunedì scorso contro l'Udinese. Una partita molto interessante che si giocherà davanti ad una cornice di oltre a 33mila spettatori con l'impianto genovese esaurito.

Le scelte di De Rossi

Daniele De Rossi ritrova Frendrup in mezzo al campo. Il danese fa reparto con Malinovskyi ed Ellertsson (preferito a Thorsby) mentre Norton-Cuffy e Martin sono gli esterni. In difesa confermati Marcandalli, Otoa e Vasquez e protezione della porta di Leali mentre in attacco ci sono Vitinha e Colombo.

L'undici di Chivu

Tanti cambi per Chivu che affida l'attacco a Pio Esposito e Lautaro Martinez. A centrocampo, con l'assenza di Calhanoglu c'è Zielinski in cabina di regia con Barella e Sucic mezzali. Gli esterni sono Luis Henrique e Caros Augusto mentre in difesa davanti a Sommer giocano Bisseck, Akanji e Bastoni.

Le formazioni ufficiali

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Esposito.