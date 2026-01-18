Genoa, Marcandalli: "I clean sheet ci danno fiducia, vogliamo salvarci il prima possibile"

Il difensore del Genoa Alessandro Marcandalli è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando la gara pareggiata al Tardini contro il Parma. Queste le sue parole:

Secondo clean sheet, stai trovando spazio, ci racconti il lavoro che state facendo nelle ultime settimane?

"Quando è arrivato il mister nelle prime partite abbiamo preso tanti gol, abbiamo lavorato tutto sul non concedere spazi agli avversari. Gli ultimi due clean sheet ci danno fiducia, ripaga il lavoro fatto nelle settimane precedenti".

Nel primo tempo hai subito fallo da Ondrejka ammonito, rischiava di esser espulso:

"Sono stato un po' ingenuo, non mi ero resto conto che fosse Ondrejka e fosse già ammonito, ero spinto dalla voglia di creare superiorità e creare un'occasione da gol, non me ne sono reso conto".

Cercando di estendere il margine sulle ultime tre, si può pensare di divertirsi e magari puntare alla metà di sinistra della classifica?

"L'obiettivo principale rimane la salvezza, di ottenerla il primo possibile facendo più punti possibili contro tutti".