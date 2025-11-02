Genoa, Murgita allenatore ad interim del Genoa: "Volevo ringraziare Vieira, mi ha dato tanto"

Roberto Murgita, allenatore ad interim del Genoa insieme a Domenico Criscito, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida del Mapei col Sassuolo. "Volevo ringraziare la società per la fiducia e ringraziare mister Vieira per avermi dato tanto a livello di allenatore. È sempre un grandissimo professionista", ha esordito.

Come sta la squadra?

"La squadra, dopo la sconfitta, era un po’ più triste dopo la sconfitta, ma è normale. Abbiamo cercato di cancellare, a livello di testa, questa partita concentrandoci su quella successiva. Cancellare la sconfitta contro la Cremonese è prioritario e pensare a Reggio Emilia, gara da affrontare da Genoa".

Cosa avete chiesto alla squadra?

"Abbiamo pochissimo tempo ma cercheremo di dare le nostre idee su cosa fare in campo ed essere efficaci. La parte mentale sarà più importante, ma va tenuto conto che questo è sport. E ci deve essere sempre una reazione. Contiamo molto su questo aspetto".

Da giocatori cosa avrebbe voluto sentirvi dire da un nuovo tecnico?

"La prima cosa è che, quando c’è un cambio, ridare sicurezza. Dobbiamo essere tranquilli e concentrarci su quello che dobbiamo fare in campo perché è quello che ci permette di far vedere ciò che abbiamo dentro. Questa squadra ha consapevolezza e in questo momento, forse, ha subito la pressione che abbiamo avuto. Qualche episodio è andato storto ma abbiamo le possibilità per reagire e fare una prestazione a Reggio Emilia".

