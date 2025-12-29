Genoa, nella casa di De Rossi un tabù da sfatare: rossoblù mai vincenti nell'Olimpico giallorosso

Non chiamatela "La partita di Daniele De Rossi". Certo, l'allenatore rossoblù è più che una bandiera della Roma. E' un'istituzione al pari di Francesco Totti. La sfida di questa sera però vedrà impegnato il Genoa contro la Roma per la conquista di punti importanti per rimanere fuori dalla zona retrocessione. La classifica impone di provare il colpo grosso, mettere fieno in cascina per chiudere al meglio il 2025 e approcciarsi all'anno nuovo con il giusto spirito e la giusta dose di ottimismo in vista della seconda parte di stagione.

Mai vincente all'Olimpico in casa della Roma

E il tecnico, che per la prima volta tornerà nella capitale contro i giallorossi da avversario, vuole giocare un brutto scherzo a mister Gian Piero Gasperini e tentare il grande colpo. Un bottino pieno che all'Olimpico in casa della Roma non è mai arrivato. Motivo in più per cercare di mettere in difficoltà l'avversario cercando il grande colpo.

Le vittorie in casa giallorossa

Nei 64 precedenti giocati a Roma, sono solo nove le vittorie rossoblù e distribuite fra il Campo Testaccio nel 1933 (1-3 il finale), stadio Nazionale (1-3 del 9 gennaio 1938, 1-2 dell'8 marzo 1942, 2-3 del 18 aprile 1943, 0-1 del 25 maggio 1947, 1-2 del 4 novembre 1951), un campo neutro all'Aquila del 18 marzo 1951 e allo stadio Flaminio, un 2-5 del 5 dicembre 1962 in Coppa Italia, e lo 0-1 firmato Aguilera del 17 gennaio 1990 quando l'Olimpico era in fase di restyling pre Mondiali.