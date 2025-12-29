L'ultima classifica di Serie A del 2025 è quasi fatta: Inter in testa, poi Milan e Napoli

Manca soltanto una partita prima che il 2025 della Serie A vada in archivio, quella tra Roma e Genoa di oggi, ma la certezza più importante è quella che riguarda l'Inter, che chiuderà l'anno al primo posto. Decisiva per la squadra di Chivu la vittoria ottenuta in trasferta contro l'Atalanta, visto che serviva una risposta immediata ai successi di Milan, contro l'Hellas a San Siro per 3-0, e Napoli, allo Zini per 0-2 contro la Cremonese. Risposta che dovrà dare anche la Roma alla Juventus, per passare il Capodanno al quarto posto.

Il Como chiuderà invece il 2025 al sesto posto, che varrebbe l'Europa League al 99% ma la lotta per la qualificazione alle prossime coppe europee è più accesa che mai. In coda fine dell'anno con il sorriso per Cagliari e Parma, grazie alle vittorie su Torino e Fiorentina. I viola sempre più giù invece: una crisi senza fine.

La classifica aggiornata della Serie A

1. Inter 36 (16 partite giocate)

2. Milan 35 (16 partite giocate)

3. Napoli 34 (16)

4. Juventus 32 (17)

5. Roma 30 (16)

6. Como 27 (16)

7. Bologna 26 (16)

8. Lazio 24 (17)

9. Sassuolo 22 (17)

10. Atalanta 22 (17)

11. Udinese 22 (17)

12. Cremonese 21 (17)

13. Torino 20 (17)

14. Cagliari 18 (17)

15. Parma 17 (16)

16. Lecce 16 (16)

17. Genoa 14 (16)

18. Hellas Verona 12 (16)

19. Pisa 11 (17)

20. Fiorentina 9 (17)