Ordine non si fa incantare dal Milan: "35 punti piccolo miracolo. Servono energie dal mercato"

All'interno dell'edizione odierna del Corriere dello Sport è possibile leggere un editoriale a firma del noto giornalista di fede rossonera Franco Ordine che, a proposito del 3-0 inflitto dal Milan al Verona, scrive: "C ’è chi guarda la classifica di ieri pomeriggio guadagnata dal Milan, con i suoi 35 punti tondi tondi, e c’è chi guarda invece che al dito ma alla luna qui intesa come possibilità concreta di qualificarsi per la Champions League della prossima stagione. Chi guarda solo la classifica senza entrare nel merito di Milan-Verona può anche pensare che, a parte qualche precedente scivolone, questa è una squadra attrezzata per la crociera tricolore addirittura visto che lo stesso Allegri, in formato contabile, si è messo a far di conto sulla quota scudetto assestata secondo i suoi calcoli tra 82 e 84 punti".

Sulle mancanze in attacco: "Ieri zero attaccanti di ruolo al fianco di Allegri per i noti problemi fisici denunciati da Leao, l’assenza prolungata di Gimenez e l’arrivo di Fullkrug disponibile - ma solo per pochi minuti - dal prossimo viaggio a Cagliari e comunque dal rendimento non ancora decifrabile. Nel frattempo anche Pulisic, che rappresenta l’assicurazione sulla vita del Milan, lamenta qualche acciacco al flessore che gli impedisce una corsa fluida e continua oltre che qualche scatto. Se l’effetto autostima dei due gol di ieri sul conto di Nkunku fosse prodigioso Allegri potrebbe pensare di aver risolto una parte dei problemi, non il problema".

Ordine, infine, chiosa con un appello alla società: "I 35 punti collezionati fino a ieri sera sembrano quasi un piccolo miracolo. Per reggere il peso della rincorsa al quarto posto, pur avendo soltanto il campionato, il Milan ha bisogno di energie decisive dal mercato".