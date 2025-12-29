L'Inter si regala un Capodanno in vetta: Lautaro stende l'Atalanta. Chivu: "Conte? Non mi interessa"

L'Inter chiude nel migliore dei modi il proprio 2025, battendo l'Atalanta a Bergamo grazie a un graffio del solito Lautaro Martinez, alla quarta rete consecutiva in campionato grazie a un regalo di Berat Djimsiti. Un successo pesante che proietta l'Inter nuovamente in vetta solitaria alla classifica in Serie A. Decisivo anche Francesco Pio Esposito, che un minuto dopo il suo ingresso ha servito a Lautaro l'assist decisivo per il successo.

Meglio l'Inter nel primo tempo, che però spreca

L'Atalanta è attendista nel primo tempo e fatica a uscire in maniera pulita e con costanza dalla propria metà campo. L'Inter per contro ha spazio, ma non lo sfrutta subito come vorrebbe. Ciò nonostante i nerazzurri di Chivu sono quelli che hanno costruito a più riprese le migliori occasioni per colpire. A partire da quando è pericolosissimo Akanji sugli sviluppi di un corner al nono minuto: Kolasinac provvidenziale a deviare in corner. Poco dopo arriva un diagonale di Luis Henrique da posizione defilata, che però finisce fuori. Carnesecchi para un tiro a giro non irresistibile, ma potente, di Thuram. L'Inter cresce con il passare dei minuti. Lautaro se ne va su Djimsiti alla grande, poi però il suo sinistro da solo davanti a Carnesecchi è debole. Dimarco serve Bastoni, assist perfetto per Barella che lisca il pallone, al 27'. Carnesecchi protagonista di un'uscita provvidenziale su Bisseck, poi Thuram si vede annullare un gol per una posizione di fuorigioco precedente di Lautaro Martinez. La prima occasione dell'Atalanta arriva al 41': cross invitante di Zalewski, ma né Scamacca e né Pasalic ci arrivano.

Reazione Atalanta, ma a segnare è Lautaro

Nella ripresa è un'altra Atalanta e ci sono occasioni da una parte e dall'altra. Prima Sommer si supera su Zalewski, con la rete di De Ketelare che viene annullata per fuorigioco, poi sul ribaltamento di fronte Carnesecchi fa lo stesso su Luis Henrique. Altra rete annullata, la terza: stavolta il fuorigioco di Scamacca è evidente. L'Inter si porta avanti al 65'. Erroraccio di Djimsiti, Pio Esposito entrato in campo da un minuto serve Lautaro Martinez che, solo davanti a Carnesecchi, lo batte con il sinistro. L'Inter controlla, ma rischia tantissimo all'87': De Ketelaere serve a Samardzic un pallone solo da spingere in rete, ma il serbo si divora il pari da due passi. Il finale è di pura gestione, l'Inter si regala un bel finale dell'anno.

Inter, Chivu: "Quello che dice Conte non mi interessa"

Così Cristian Chivu a fine gara: "Abbiamo affrontato una grande Atalanta a Bergamo. Sapevamo che non era semplice: l'Inter stasera ha dato il massimo. Ci hanno concesso nel primo tempo molto di più dalla parte destra. Hanno fatto bene sia subentrati che titolari, tutti consapevoli che sarebbe stata una gara importante". Poi in risposta alle parole di Conte: "In TV ho detto che quello che dice Conte non m'interessa: sono molto coerente. Poi chi vuole fare casino, fa casino: l'Inter ha come obiettivo quello di lavorare ed essere competitiva sotto tutti i punti di vista".

Atalanta, Palladino: "Ho abbracciato Djimsiti"

Così Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, in conferenza: "Purtroppo è difficile da accettare, l'ho abbracciato a fine partita: non mi sento di condannarlo per un semplice errore individuale. L'Atalanta oggi ha affrontato una grande squadra. Abbiamo preparato la gara in un modo diverso rispetto alle gare contro l'Inter degli altri anni. Dispiace, ma bisogna essere bravi a resettare e ripartire contro la Roma".