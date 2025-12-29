Juventus, cos'ha detto Spalletti ai suoi giocatori nell'intervallo a Pisa: "Svegliatevi"

Luciano Spalletti striglia la Juventus, e i giocatori bianconeri rispondono. La ripresa con il Pisa, di tono ben diverso rispetto al primo tempo giocato da Yildiz & co, fino a ottenere la vittoria sui toscani, nasce soprattutto negli spogliatoi, durante l’intervallo. A raccontare cosa abbia detto il tecnico di Certaldo, che ha poi lasciato l’Arena Garibaldi quasi afono, è un retroscena de La Stampa.

Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, oggi in edicola, Spalletti - che già con il Pafos aveva chiamato a raccolta i suoi tra un tempo e l’altro - non ha usato mezzi termini: “Svegliatevi, non può essere questo il livello”. E poi ancora: “Siete la Juve, fatelo vedere”. Piccoli estratti di un discorso di un quarto d’ora per spronare i giocatori a fare meglio. Come poi effettivamente successo.

A trascinare la Vecchia Signora verso il successo, oltre al discorsetto del suo allenatore, anche le sue scelte in campo: l’ingresso di Zhegrova, soprattutto, ha ravvivato ulteriormente quella scintilla che già Spalletti aveva acceso nella pancia dell’impianto pisano.