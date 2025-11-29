Thorsby completa la rimonta: il Genoa adesso è avanti 2-1 al "Ferraris" sul Verona
Risultato capovolto al "Ferraris". Il Genoa si porta in vantaggio e completa la sua rimonta sul Verona. Cross dalla destra di Ellertsson per la testa di Morten Thorsby abile a staccare di testa e superare Montipò per il 2-1 che infiamma il pubblico di fede rossoblù.
