Genoa-Pisa, le formazioni ufficiali: torna Colombo dal 1', Gilardino con Moreo e Meister

Punti in palio per la salvezza. Genoa e Pisa cercano il riscatto dopo i rispettivi ko dell'ultimo fine settimana. Fra poco più di un'ora i rossoblù di Daniele De Rossi affronteranno i nerazzurri dell'ex Alberto Gilardino nel penultimo turno del girone di andata. Il Grifone è reduce dalla sconfitta esterna contro la Roma per 3-1 e non vince dall'8 dicembre scorso in casa dell'Udinese. I toscani invece hanno perso contro la Juventus ma lontano dalle mura amiche hanno conquistato cinque punti in otto gare frutto di altrettanti pareggi e solo tre sconfitte.

Le scelte di De Rossi

Nessuna novità di formazione per Daniele De Rossi che schiera un 3-5-2 con Vitinha in attacco insieme al rientrante dal primo minuto Colombo. A centrocampo spazio a Thorsby con Malinovskyi e Frendrup mentre gli esterni sono Norton-Cuffy e Martin. In difesa davanti a Leali una linea a tre con Ostigard, Otoa e Vasquez.

L'undici di Gilardino

Alberto Gilardino si affida ad Albiol in difesa con Canestrelli e Bonfanti mentre Touré e Angori sono gli esterni. In cabina di regia c'è Aebischer con Lewis e Hojholt mezzali e la coppia d'attacco formata da Moreo e Meister in attacco.

Le formazioni ufficiali

Genoa (3-5-2): Leali; Ostigard, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha.

Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Albiol, Bonfanti; Touré, Leris, Aebischer, Hojholt, Angori; Moreo, Meister.