Ufficiale Genoa, primo contratto da professionista per Mariotti: "Un sogno che diventa realtà"

Primo contratto da professionista per Andrea Mariotti. Il capitano dell'Under 18 del Genoa ha pubblicato una foto su Instagram in cui si lega al club rossoblù per la prima volta da pro. Questo il commento del ragazzo sempre attraverso il social network:

"Un sogno che porto dentro da sempre… oggi diventa realtà. Firmare il mio primo contratto da professionista è un’emozione indescrivibile. Dietro questo momento ci sono sacrifici, cadute, lacrime e tanta voglia di non mollare mai. Grazie a chi mi è stato vicino ogni giorno, a chi ha creduto in me e alla società per avermi dato questa opportunità fin dal primo giorno a Genova. Questo è solo l’inizio. Forza Grifone".