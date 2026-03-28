Hernanes: "Mi rivedo in Taylor, Sarri è ben fornito a centrocampo. Che ricordi la Coppa Italia"
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Nel corso dell'evento di Operazione Nostalgia in corso all'Eur nella Capitale, l'ex calciatore della Lazio Hernanes ha raccontato la sua esperienza nella Capitale: "Il momento più nostalgico della carriera in Italia? Dura sceglierne uno - riporta Lalaziosiamonoi.it - ma sicuramente la vittoria con la Lazio della Coppa Italia contro la Roma e dello scudetto con la Juventus. In Italia ho vissuto tre belle esperienze, ogni maglia mi ha dato qualcosa di bello e qualcosa di meno bello.
Ma per tempo e numero di gol, che è la cosa più bella del calcio, direi che con la Lazio ho vissuto più momenti da ricordare. Un Hernanes alla Lazio? Mi rivedo in Taylor, Sarri è ben fornito a centrocampo (ride, ndr)".
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