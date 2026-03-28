Dzeko, Demirovic, la bolgia di Zenica: alla scoperta della Bosnia, avversaria dell'Italia

Non sarà Cardiff, ma l’Italia in Bosnia troverà comunque un ambiente tutt’altro che semplice. La finale playoff contro la Bosnia-Erzegovina si giocherà allo Stadion Bilino Polje di Zenica, uno stadio lontano dagli standard moderni ma capace di creare un’atmosfera a dir poco intensa. Niente pista d’atletica, tribune vicine al campo e un impatto diretto che trasforma ogni partita in una "battaglia". Con circa 15mila posti, è un impianto essenziale, ruvido, specchio della città industriale che lo ospita. Non è inespugnabile, ma resta un terreno complicato: qui hanno faticato anche nazionali di primo livello. L’Italia, però, ci ha già vinto, nel 2019, con un netto 3-0.

Sul piano tecnico ed economico, il confronto pende nettamente dalla parte degli azzurri. La Bosnia-Erzegovina ha un valore complessivo di circa 124 milioni di euro, con una media di 5 milioni per giocatore. Il nome di punta è Edin Dzeko, simbolo e leader, affiancato da Ermedin Demirovic, attaccante dello Stoccarda valutato 22 milioni. Attenzione anche a Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo in crescita costante. L’Italia, invece, arriva a 838,5 milioni complessivi: Tonali è il più prezioso con 80 milioni, seguito da Bastoni, Barella e Dimarco.

La squadra allenata da Sergej Barbarez, ex bomber della Bundesliga alla prima esperienza in panchina, sogna di tornare ai Mondiali dodici anni dopo l’ultima partecipazione. Il 4-4-2 resta il sistema di riferimento, con Dzeko e Demirovic in attacco. L’Italia di Gattuso, dopo aver superato l’Irlanda del Nord, parte favorita ma dovrà quindi calarsi subito nel clima di Zenica, dove tecnica e valori di mercato in campo spesso contano meno della personalità.