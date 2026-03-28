Tutti gli aggiornamenti sul caso Lukaku a Napoli: il centravanti belga è ancora ad Anversa

Nonostante il recupero degli infortunati e un finale di campionato ancora pieno di possibilità, in questi giorni è il caso Romelu Lukaku a tenere banco in casa Napoli. L’attaccante belga, nei giorni scorsi, aveva scelto di non rispondere alla convocazione della sua Nazionale per le amichevoli contro Stati Uniti e Messico, con l’obiettivo di recuperare la miglior condizione fisica in vista del finale di stagione e del prossimo Mondiale. Una decisione inizialmente condivisa anche dal club azzurro, che aveva annunciato il rientro del giocatore a Castel Volturno per proseguire il lavoro personalizzato.

Rientro che, però, non si è ancora concretizzato. Lukaku è infatti rimasto in Belgio, ad Anversa, dove sta continuando ad allenarsi nel centro in cui aveva già svolto le terapie post infortunio. La sua scelta ha aperto a riflessioni interne alla società partenopea, senza però far degenerare la situazione. Le parti, per adesso, stanno valutando percorsi differenti per arrivare allo stesso obiettivo: il pieno recupero del giocatore nel momento decisivo della stagione.

In questo scenario, il dialogo tra Napoli e Lukaku resta costante e aperto, con la volontà comune di trovare un punto d’incontro. La priorità condivisa è quella di gestire il recupero con equilibrio, senza compromettere il rendimento futuro dell'ex Inter e Roma. Resta però centrale anche il fattore tempo: le prossime 72 ore saranno decisive per chiarire definitivamente la vicenda e trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti, evitando così possibili strappi.