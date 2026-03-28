Super Nico Paz, gran prova e primo gol con l'Argentina: punizione magistrale alla Mauritania

In una serata bagnata dalla pioggia alla Bombonera, a prendersi la scena è stato Nico Paz, protagonista assoluto con la maglia dell’Argentina nell'amichevole contro la Mauritania. Il talento del Como ha lasciato il segno con una prestazione di qualità, impreziosita dal primo gol in nazionale, arrivato con una punizione magistrale.

La squadra di Lionel Scaloni ha approcciato il match con aggressività, imponendo subito un pressing alto e recuperando rapidamente il possesso. Tuttavia, nonostante il controllo del gioco, è mancata precisione negli ultimi metri. Il vantaggio è arrivato grazie a Enzo Fernández, bravo a finalizzare un’azione sviluppata sulla destra con Molina e rifinita da Julián.

Il momento chiave del primo tempo porta la firma di Nico Paz: una punizione calciata con grande tecnica, sopra la barriera, con un effetto preciso che non ha lasciato scampo al portiere. Un gol - il primo con la maglia della Seleccion - di grande qualità che ha fatto esplodere lo stadio e rafforzato la candidatura del giovane per le prossime convocazioni.

Nella ripresa spazio anche a Messi, De Paul e Mastantuono, ma il ritmo dell’Argentina è calato sensibilmente. Gli ospiti hanno preso coraggio, sfiorando il gol in più occasioni e mettendo in difficoltà la retroguardia albiceleste. Nel finale, la Mauritania ha anche trovato la rete con Lefort, legittimando una prestazione in crescita. Al di là del risultato, resta soprattutto la luce accesa da Nico Paz: un segnale importante per il futuro della Selección.