L'Italia fa gruppo in vista della Bosnia: gli interisti (più Locatelli e Vicario) a cena insieme

Una serata di riposo. Una serata per fare gruppo. La Nazionale italiana di Gennaro Gattuso si sta avvicinando alla sfida decisiva per la qualificazione ai Mondiali. Martedì sera a Zenica gli azzurri scenderanno in campo contro la Bosnia per staccare il pass per il Canada. Una partita importante che Donnarumma e compagni dovranno portare a casa sfruttando anche l’onda positiva dopo il match di Bergamo vittorioso contro l’Irlanda del Nord per 2-0. L’ambiente sarà tutto per i padroni di casa ma l’Italia può e deve giocarsela.

Cena a Firenze

E per cementare il collettivo nulla è meglio di una cena dove il relax si sposa con la voglia di fare gruppo. E così alcuni giocatori della Nazionale azzurra ieri sera hanno cenato in un noto ristorante nel fiorentino. Si tratta degli interisti Nicolò Barella, Pio Esposito, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco insieme a Guglielmo Vicario e a Manuel Locatelli.

La foto di rito

La serata è stata celebrata con la foto di rito a tavola. Dopo di che tutti a letto che oggi è una nuova giornata di lavoro a Coverciano agli ordini del ct Gennaro Gattuso. All’orizzonte c’è la sfida contro la Bosnia da non sbagliare. Per ritornare al Mondiale a 12 anni dall’ultima volta.