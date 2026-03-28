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Serie C, al via la 34ª giornata: riflettori su Arezzo-Ascoli, match point per il Benevento

Serie C, al via la 34ª giornata: riflettori su Arezzo-Ascoli, match point per il Benevento
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 08:27Serie C
Daniel Uccellieri

Prende il via la 34ª giornata di Serie C, tante sfide interessanti in programma: riflettori puntati sulla super sfida fra Ascoli e Arezzo che può chiudere il campionato o riaprire clamorosamente i giochi. Il Benevento invece ha il primo match point per conquistare la promozione diretta con largo anticipo.

GIRONE A
Sabato 28 marzo
14:30 Lumezzane vs AlbinoLeffe
14:30 Ospitaletto vs Giana Erminio
17:30 Alcione Milano vs Pro Vercelli
17:30 Dolomiti Bellunesi vs Arzignano
17:30 Pergolettese vs Pro Patria
17:30 Renate vs Novara
17:30 Triestina vs Virtus Verona

Domenica 29 marzo
14:30 L.R. Vicenza vs Brescia
17:30 Cittadella vs Lecco

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 81, Brescia 59, Lecco 57, Trento 55, Cittadella 53, Renate 53, Alcione Milano 50, Lumezzane, Giana Erminio 45, Novara 44, AlbinoLeffe 43, Inter U23 42, Pro Vercelli 42, Arzignano 40, Dolomiti Bellunesi 38, Ospitaletto 38, Pergolettese 33, Virtus Verona 22, Pro Patria 19, Triestina 5

N.B. - Vicenza promosso in Serie B, Triestina retrocessa in Serie D
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Sabato 28 marzo
14:30 Torres vs Livorno

Domenica 29 marzo
14:30 Pontedera vs Bra
17:30 Campobasso vs Guidonia
17:30 Forlì vs Pianese
17:30 Vis Pesaro vs Perugia
20:30 Gubbio vs Ravenna
20:30 Pineto vs Sambenedettese

Lunedì 30 marzo
20:30 Arezzo vs Ascoli

Riposa: Carpi

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 70, Ascoli 65, Ravenna 61*, Pineto 48, Campobasso 48, Pianese 44, Juventus Next Gen 44, Gubbio 43, Vis Pesaro 43, Ternana 43, Livorno 37*, Guidonia Montecelio 36, Forlì 35, Carpi 34*, Perugia 32, Torres 31*, Sambenedettese 29*, Bra 26, Pontedera 19

N.B. - * una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Sabato 28 marzo
14:30 Latina vs Catania
14:30 Potenza vs Salernitana

Domenica 29 marzo
12:30 Benevento vs Cosenza
14:30 Altamura vs Siracusa
14:30 Crotone vs Audace Cerignola
14:30 Foggia vs Trapani
17:30 Casarano vs Giugliano
20:30 Picerno vs Monopoli

Lunedì 30 marzo
20:30 Casertana vs Sorrento

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 76, Catania 65, Salernitana 60, Cosenza 59, Casertana 56, Crotone 52, Audace Cerignola 51, Monopoli 50, Casarano 44, Potenza 41, Team Altamura 40, Atalanta U23 38, Cavese 36, Latina 35, Sorrento 34, Picerno 32, Giugliano 31, Trapani 27, Foggia 23, Siracusa 22

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

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