Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Genoa-Roma 2-1, le pagelle: Messias e Vitinha in gol, Ostigard roccioso. N'Dicka non basta

Genoa-Roma 2-1, le pagelle: Messias e Vitinha in gol, Ostigard roccioso. N'Dicka non bastaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 20:14Serie A
Andrea Piras
fonte dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

Risultato finale: Genoa-Roma 2-1

GENOA
Bijlow 6 - Dirige il traffico in mezzo all’area di rigore con intelligenza, non compie grandi interventi se non uscite con buona scelta di tempo. Bene anche quando deve impostare l’azione con i piedi. Nulla può sulla rete di N’Dicka.

Marcandalli 7 - Ormai è una certezza della difesa rossoblù. Il duello con Venturino dalla sua parte riporta alla mente gli allenamenti vissuti la passata stagione e l’inizio di quest’anno. Difficilmente l’esterno della Roma lo salta.

Ostigard 7,5 - Tempestivo nell’andare ad anticipare Malen, cliente assai scomodo per tutta la retroguardia rossoblù. Fa valere il fisico e una cattiveria agonistica che è la stessa che chiede mister De Rossi. Nemmeno una rovesciata imprudente dell’olandese che lo colpisce in testa lo mette ko.

Vasquez 6,5 - Guida i compagni di reparto con la determinazione di un capitano. Bene quando va a chiudere sulle offensive della squadra di Gasperini, aiuta Ostigard nella marcatura di Malen all’interno dell’area.

Ellertsson 6,5 - Dalla sua parte deve contenere le sgroppate di Tsimikas che però non lo mettono molto in difficoltà. Potrebbe fare meglio nella scelta dell’ultimo passaggio quando si fa vedere nella fase propositiva. Si procura il rigore del vantaggio rossoblù. Dal 79’ Martin s.v.

Masini 7 - Torna dal primo minuto a centrocampo. Va a tamponare gli spazi a protezione del sua metà campo con la solita determinazione di un leone a cui ha abituato, talvolta anche con qualche fallo di troppo finendo sul taccuino del direttore di gara. Suo l’assist per il gol decisivo di Vitinha.

Frendrup 7 - Soliti chilometri macinati per il centrocampista danese che deve far fronte alla fisicità degli uomini di Gasperini. Difensore aggiunto quando la Roma avanza, si fa sempre trovare al posto giusto al momento giusto per rinviare i palloni.

Messias 6,5 - Potrebbe fare meglio quando in avvio di match calcia tra le braccia di Svilar da buona posizione. Costruisce l’azione anche se fa vedere qualche sbavatura, nel finale di primo tempo pennella un buon pallone per Ekuban nell’occasione migliore del match. Freddo nello sbloccare la gara dal dischetto. Dal 64’ Malinovskyi 6,5 - Il suo mancino educato è sempre un pericolo. Solo un grande intervento di Svilar gli impedisce la gioia personale.

Sabelli 7 - Come Norton-Cuffy contro il Torino, anche oggi De Rossi schiera un destro sulla corsia di sinistra e l’esperto difensore disputa una partita ordinata senza dare la possibilità a Pellegrini di puntare l’area di rigore.

Ekuban 6 - Vince il ballottaggio con Colombo per un posto al centro dell’attacco. La difesa della Roma non gli lascia molto spazio ma quando ha una possibilità rischia di fare molto male a Svilar andando in spaccata e spendendo di un soffio alto. Dal 75’ Vitinha 7 - Si fa trovare al posto giusto al momento giusto tramutando l’assist di Masini nel gol che vale tre punti al suo Genoa facendo esultare il popolo del “Ferraris”.

Ekhator 6 - Schierato dal primo minuto al fianco di Ekuban, prova a creare grattacapi alla difesa della Roma con la sua rapidità guadagnandosi il giallo a N’Dicka. Ci prova sempre con insistenza lottando senza risparmiarsi. Dal 64’ Colombo 6,5 - Il gol non arriva ma quanto lavoro sporco per la squadra. Combatte senza mai risparmiarsi contro i difensori della Roma.

Daniele De Rossi 7,5 - Gioca un brutto scherzo al suo passato ma fa esultare i tifosi del Genoa per tre punti importantissimi per la lotta salvezza e soprattutto batte per la prima volta in stagione una big, impresa non riuscita a San Siro per pochissimo. Cambia pelle al Genoa negli interpreti ma la sostanza resta la stessa: una squadra che combatte in un ogni centimetro del campo e merita il successo.

ROMA (a cura di Giuseppe Lenoci)
Svilar 6 - Non particolarmente chiamato in causa nel primo tempo, non indovina la traiettoria dal dischetto di Messias. Non può nulla sul tap-in di Vitinha, mentre sul finale è monumentale su Malinovskyi.

Mancini 5,5 - Rischia di lasciare dopo pochi minuti il terreno di gioco. Stoico, lotta con gli avversari e fa valere la sua fisicità. Non copre però al meglio Masini in occasione del cross da cui nasce il secondo vantaggio rossoblù. Dall'84' Ziolkowski sv

Ndicka 6,5 - Rimedia un cartellino giallo dopo pochi minuti. Nella ripresa, trova il gol con un pallonetto che beffa Bijlow e rimette immediatamente in equilibrio l'incontro.

Celik 5 - Dei tre in difesa è il giocatore che soffre di più la pressione imponente del Grifone. Non migliora nemmeno con l'avanzamento della propria posizione. Dall'84' Vaz sv

Rensch 5,5 - Chiamato a sostituire Wesley, l'esterno fa fatica soprattutto nella prima frazione sia in fase di copertura, sia davanti. Dal 71' Ghilardi 6 - Impatto sicuramente positivo con la sfida, nonostante l'elettricità in campo.

Pisilli 6 - Sembra la classica trasformazione in mediana di Gasperini con lo sviluppo da 'tuttocampista'. Pulisce diversi palloni a metà campo, anche con la pressione avversaria.

Konè 5,5 - Qualche errore tecnico per il centrocampista, lasciato senza troppo spazio da sfruttare. Non eccelle particolarmente nelle scelte e nell'intensità quest'oggi.

Tsimikas 5,5 - La prestazione dell'esterno non è particolarmente vivace, con tanta fatica sulla spinta in fascia. Spreca l'opportunità di rimettere nuovamente in equilibrio l'incontro.

Pellegrini 5 - Dopo un primo tempo senza particolari acuti, ad inizio ripresa è protagonista negativo dell'episodio del calcio di rigore in favore del Genoa. Lascia il campo poco dopo. Dal 57' El Aynaoui 5,5 - Si posiziona al centro del campo per generare quell'elemento di rottura tra centrocampo e attacco, ma fatica a tenere i ritmi.

Venturino 5,5 - Dura un tempo il suo esordio da titolare con la maglia della Roma. Tanto movimento contro la sua ex squadra, ma poche azioni degne di nota. Dal 46' Cristante 6 - L'impatto con il match è sicuramente positivo, poi però si fa trascinare nel nervosismo generale dei suoi.

Malen 5,5 - L'attaccante stecca la sua prima gara in Serie A: non trova troppi palloni giocabili e spesso è ingabbiato nella trappola dei difensori. Un gol annullato e una fiammata finale.

Gian Piero Gasperini 5,5 - La scelta di Venturino dal 1' non si rivela così efficace, con il Genoa in pieno controllo della fase difensiva. La reazione dopo il gol dello svantaggio è sicuramente buona, ma la giornata degli attaccanti non è tra le migliori delle ultime settimane. La sconfitta diventa pesante anche alla luce delle vittorie di Como e Juventus.

Articoli correlati
Roma, Gasperini: "Non usciamo ridimensionati. Mano Malinovskyi? Immagine netta" Roma, Gasperini: "Non usciamo ridimensionati. Mano Malinovskyi? Immagine netta"
Roma, Tsimikas non si abbatte: "Abbiamo un obiettivo unico. A Como per vincere" Roma, Tsimikas non si abbatte: "Abbiamo un obiettivo unico. A Como per vincere"
Roma, Gasperini: "Abbiamo fatto una buona gara. Chi è preoccupato stia a casa" Roma, Gasperini: "Abbiamo fatto una buona gara. Chi è preoccupato stia a casa"
Altre notizie Serie A
Roma, Gasperini: "Non usciamo ridimensionati. Mano Malinovskyi? Immagine netta" Roma, Gasperini: "Non usciamo ridimensionati. Mano Malinovskyi? Immagine netta"
I tifosi del Milan contro Bastoni: il difensore dell'Inter fischiato a ogni tocco... I tifosi del Milan contro Bastoni: il difensore dell'Inter fischiato a ogni tocco di palla
Roma, Tsimikas non si abbatte: "Abbiamo un obiettivo unico. A Como per vincere" Live TMWRoma, Tsimikas non si abbatte: "Abbiamo un obiettivo unico. A Como per vincere"
Cremaschi dopo l'esordio da titolare nel Parma: "Dico grazie a compagni e staff" Cremaschi dopo l'esordio da titolare nel Parma: "Dico grazie a compagni e staff"
Roma, Gasperini: "Abbiamo fatto una buona gara. Chi è preoccupato stia a casa" Live TMWRoma, Gasperini: "Abbiamo fatto una buona gara. Chi è preoccupato stia a casa"
Inizia Milan-Inter, sugli spalti di San Siro due ministri della difesa: Sergio Ramos... Inizia Milan-Inter, sugli spalti di San Siro due ministri della difesa: Sergio Ramos e Materazzi
Genoa, Masini: "Mi sento simile caratterialmente al mister" Genoa, Masini: "Mi sento simile caratterialmente al mister"
Pato prima di Milan-Inter: "Allegri farà la stessa cosa del 2011. Mi aspetto tanto... Pato prima di Milan-Inter: "Allegri farà la stessa cosa del 2011. Mi aspetto tanto da Leao"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Le più lette
1 8 marzo 2006, Figo viene deferito per le parole su Moggi. Dopo mesi: "Visto che avevo ragione?"
2 Milan-Inter, le probabili formazioni: in attacco è Pulisic-Leao contro Bonny-Pio Esposito
3 Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
4 Genoa-Roma, le probabili formazioni: Pisilli confermato, Rensch prende il posto di Wesley
5 Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni: Isaksen in vantaggio su Cancellieri a destra
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: Roma ripresa dal Como, Genoa a +6 sulla Serie B
Immagine top news n.1 L'Inter perde anche Thuram: il francese non è stato convocato per il derby contro il Milan
Immagine top news n.2 Massara: "L'infortunio non incide sul rinnovo di Dybala. Venturino ha avuto un grande impatto"
Immagine top news n.3 Genovese, genoano, nel "suo" stadio: emozioni al debutto dal 1' di Venturino con la Roma
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: il Verona riaccende il sogno salvezza, Fiorentina quartultima
Immagine top news n.5 Da 0-0 a 1-2 in 8 minuti: il Verona espugna Bologna e trova la sua prima vittoria del 2026
Immagine top news n.6 Fiorentina e Parma si accontentano di un punto: è uno 0-0 senza emozioni quello del Franchi
Immagine top news n.7 Juventus, buone notizie all'indomani del 4-0 col Pisa: Vlahovic e Milik si allenano in gruppo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.2 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.3 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.4 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Tsimikas: "Non pensiamo a Como o Juventus. Impareremo dagli errori"
Immagine news Serie A n.2 Roma, Gasperini: "Non usciamo ridimensionati. Mano Malinovskyi? Immagine netta"
Immagine news Serie A n.3 I tifosi del Milan contro Bastoni: il difensore dell'Inter fischiato a ogni tocco di palla
Immagine news Serie A n.4 Roma, Tsimikas non si abbatte: "Abbiamo un obiettivo unico. A Como per vincere"
Immagine news Serie A n.5 Cremaschi dopo l'esordio da titolare nel Parma: "Dico grazie a compagni e staff"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Gasperini: "Abbiamo fatto una buona gara. Chi è preoccupato stia a casa"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, Stefanelli: "Momento delicato. Bisogna mettere l'elmetto, stare zitti e pedalare
Immagine news Serie B n.2 Palermo, Inzaghi: "Conta aver accorciato, ora dobbiamo continuare su questa strada"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Calabro: "Prestazione eccezionale, Palermo messo in difficoltà dal primo minuto"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Pescara avanti sul Bari al 45': in gol Di Nardo e Insigne
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Modesto: "Grande personalità, vittoria non semplice"
Immagine news Serie B n.6 Pescara-Bari, calcio d'inizio posticipato alle 19:45 per problemi tecnici al VAR
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati delle 17:30: colpi esterni per Sambenedettese, Potenza e Benevento
Immagine news Serie C n.2 Juventus NG, Brambilla: "Pagati i primi dieci minuti. Prestazione buona, ma è mancato il gol"
Immagine news Serie C n.3 Latina, Volpe: "Mancata la cattiveria che ha messo in campo la Salernitana"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i risultati al 45': Benevento corsaro a Sorrento, 0-0 a Guidonia e Foggia
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Cosmi: "Orgoglioso di allenare a Salerno, qui il tifo determina davvero"
Immagine news Serie C n.6 Alcione, nella 'Giornata internazionale della donna' annunciata la formazione femminile
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Milan Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile beffata nella ripresa, contro la Danimarca finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia Femminile in vantaggio contro la Danimarca al 45': decide un gol di Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia-Danimarca, le formazioni: Soncin cambia modulo e lancia Piemonte-Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.6 Girelli sull'addio alla Juventus: "Negli USA per crescere. Avevo bisogno di mettermi in discussione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”