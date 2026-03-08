Genoa-Roma 2-1, le pagelle: Messias e Vitinha in gol, Ostigard roccioso. N'Dicka non basta

Risultato finale: Genoa-Roma 2-1

GENOA

Bijlow 6 - Dirige il traffico in mezzo all’area di rigore con intelligenza, non compie grandi interventi se non uscite con buona scelta di tempo. Bene anche quando deve impostare l’azione con i piedi. Nulla può sulla rete di N’Dicka.

Marcandalli 7 - Ormai è una certezza della difesa rossoblù. Il duello con Venturino dalla sua parte riporta alla mente gli allenamenti vissuti la passata stagione e l’inizio di quest’anno. Difficilmente l’esterno della Roma lo salta.

Ostigard 7,5 - Tempestivo nell’andare ad anticipare Malen, cliente assai scomodo per tutta la retroguardia rossoblù. Fa valere il fisico e una cattiveria agonistica che è la stessa che chiede mister De Rossi. Nemmeno una rovesciata imprudente dell’olandese che lo colpisce in testa lo mette ko.

Vasquez 6,5 - Guida i compagni di reparto con la determinazione di un capitano. Bene quando va a chiudere sulle offensive della squadra di Gasperini, aiuta Ostigard nella marcatura di Malen all’interno dell’area.

Ellertsson 6,5 - Dalla sua parte deve contenere le sgroppate di Tsimikas che però non lo mettono molto in difficoltà. Potrebbe fare meglio nella scelta dell’ultimo passaggio quando si fa vedere nella fase propositiva. Si procura il rigore del vantaggio rossoblù. Dal 79’ Martin s.v.

Masini 7 - Torna dal primo minuto a centrocampo. Va a tamponare gli spazi a protezione del sua metà campo con la solita determinazione di un leone a cui ha abituato, talvolta anche con qualche fallo di troppo finendo sul taccuino del direttore di gara. Suo l’assist per il gol decisivo di Vitinha.

Frendrup 7 - Soliti chilometri macinati per il centrocampista danese che deve far fronte alla fisicità degli uomini di Gasperini. Difensore aggiunto quando la Roma avanza, si fa sempre trovare al posto giusto al momento giusto per rinviare i palloni.

Messias 6,5 - Potrebbe fare meglio quando in avvio di match calcia tra le braccia di Svilar da buona posizione. Costruisce l’azione anche se fa vedere qualche sbavatura, nel finale di primo tempo pennella un buon pallone per Ekuban nell’occasione migliore del match. Freddo nello sbloccare la gara dal dischetto. Dal 64’ Malinovskyi 6,5 - Il suo mancino educato è sempre un pericolo. Solo un grande intervento di Svilar gli impedisce la gioia personale.

Sabelli 7 - Come Norton-Cuffy contro il Torino, anche oggi De Rossi schiera un destro sulla corsia di sinistra e l’esperto difensore disputa una partita ordinata senza dare la possibilità a Pellegrini di puntare l’area di rigore.

Ekuban 6 - Vince il ballottaggio con Colombo per un posto al centro dell’attacco. La difesa della Roma non gli lascia molto spazio ma quando ha una possibilità rischia di fare molto male a Svilar andando in spaccata e spendendo di un soffio alto. Dal 75’ Vitinha 7 - Si fa trovare al posto giusto al momento giusto tramutando l’assist di Masini nel gol che vale tre punti al suo Genoa facendo esultare il popolo del “Ferraris”.

Ekhator 6 - Schierato dal primo minuto al fianco di Ekuban, prova a creare grattacapi alla difesa della Roma con la sua rapidità guadagnandosi il giallo a N’Dicka. Ci prova sempre con insistenza lottando senza risparmiarsi. Dal 64’ Colombo 6,5 - Il gol non arriva ma quanto lavoro sporco per la squadra. Combatte senza mai risparmiarsi contro i difensori della Roma.

Daniele De Rossi 7,5 - Gioca un brutto scherzo al suo passato ma fa esultare i tifosi del Genoa per tre punti importantissimi per la lotta salvezza e soprattutto batte per la prima volta in stagione una big, impresa non riuscita a San Siro per pochissimo. Cambia pelle al Genoa negli interpreti ma la sostanza resta la stessa: una squadra che combatte in un ogni centimetro del campo e merita il successo.

ROMA (a cura di Giuseppe Lenoci)

Svilar 6 - Non particolarmente chiamato in causa nel primo tempo, non indovina la traiettoria dal dischetto di Messias. Non può nulla sul tap-in di Vitinha, mentre sul finale è monumentale su Malinovskyi.

Mancini 5,5 - Rischia di lasciare dopo pochi minuti il terreno di gioco. Stoico, lotta con gli avversari e fa valere la sua fisicità. Non copre però al meglio Masini in occasione del cross da cui nasce il secondo vantaggio rossoblù. Dall'84' Ziolkowski sv

Ndicka 6,5 - Rimedia un cartellino giallo dopo pochi minuti. Nella ripresa, trova il gol con un pallonetto che beffa Bijlow e rimette immediatamente in equilibrio l'incontro.

Celik 5 - Dei tre in difesa è il giocatore che soffre di più la pressione imponente del Grifone. Non migliora nemmeno con l'avanzamento della propria posizione. Dall'84' Vaz sv

Rensch 5,5 - Chiamato a sostituire Wesley, l'esterno fa fatica soprattutto nella prima frazione sia in fase di copertura, sia davanti. Dal 71' Ghilardi 6 - Impatto sicuramente positivo con la sfida, nonostante l'elettricità in campo.

Pisilli 6 - Sembra la classica trasformazione in mediana di Gasperini con lo sviluppo da 'tuttocampista'. Pulisce diversi palloni a metà campo, anche con la pressione avversaria.

Konè 5,5 - Qualche errore tecnico per il centrocampista, lasciato senza troppo spazio da sfruttare. Non eccelle particolarmente nelle scelte e nell'intensità quest'oggi.

Tsimikas 5,5 - La prestazione dell'esterno non è particolarmente vivace, con tanta fatica sulla spinta in fascia. Spreca l'opportunità di rimettere nuovamente in equilibrio l'incontro.

Pellegrini 5 - Dopo un primo tempo senza particolari acuti, ad inizio ripresa è protagonista negativo dell'episodio del calcio di rigore in favore del Genoa. Lascia il campo poco dopo. Dal 57' El Aynaoui 5,5 - Si posiziona al centro del campo per generare quell'elemento di rottura tra centrocampo e attacco, ma fatica a tenere i ritmi.

Venturino 5,5 - Dura un tempo il suo esordio da titolare con la maglia della Roma. Tanto movimento contro la sua ex squadra, ma poche azioni degne di nota. Dal 46' Cristante 6 - L'impatto con il match è sicuramente positivo, poi però si fa trascinare nel nervosismo generale dei suoi.

Malen 5,5 - L'attaccante stecca la sua prima gara in Serie A: non trova troppi palloni giocabili e spesso è ingabbiato nella trappola dei difensori. Un gol annullato e una fiammata finale.

Gian Piero Gasperini 5,5 - La scelta di Venturino dal 1' non si rivela così efficace, con il Genoa in pieno controllo della fase difensiva. La reazione dopo il gol dello svantaggio è sicuramente buona, ma la giornata degli attaccanti non è tra le migliori delle ultime settimane. La sconfitta diventa pesante anche alla luce delle vittorie di Como e Juventus.