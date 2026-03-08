Genoa-Roma, i convocati di De Rossi: rientrano Norton-Cuffy e Otoa, assente Baldanzi
Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro la Roma. Buone notizie per il mister rossoblù che ritrova sia Otoa che Norton-Cuffy mentre non compare nella lista l'infortunato Baldanzi oltre a Siegrist.
Portieri: Bijlow, Leali, Sommariva.
Difensori: Gecaj, Otoa, Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Sabelli, Vasquez, Zatterstrom.
Centrocampisti: Amorim, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Masini, Onana.
Attaccanti: Colombo, Cornet, Ekhator, Ekuban, Vitinha.
