Genoa-Roma, le formazioni ufficiali: DDR cambia in attacco, Venturino dal 1' per Gasp

Tenere a distanza Como e Juventus. E' l'obiettivo della Roma che fra poco più di un'ora scenderà in campo al "Ferraris" di Marassi contro il Genoa del grande ex De Rossi. La squadra di Gasperini, anche lui ex di serata, è a quota 51 punti come i lariani e uno in più dei bianconeri e con un successo si consoliderebbe al quarto posto. Traguardi diversi ma stessa voglia di vittoria per i rossoblù che invece vogliono tenere a distanza la zona retrocessione e soprattutto regolarsi finalmente una vittoria contro una big del nostro campionato.

Le scelte di De Rossi

De Rossi cambia il suo Genoa e sorprende lasciando in panchina Malinovskyi per Junior Messias mentre sulla corsia di destra c’è Sabelli con Ellertsson che passa a sinistra. In cabina di regia spazio come sempre a Frendrup con Masini mezz’ala destra. In difesa davanti a Bijlow spazio a Marcandalli, Ostigard e Vasquez con Ekuban che vince il ballottaggio con Vitinha ed Ekhator al posto di Colombo.

L'undici di Gasperini

Senza Wesley, Gasperini si affida a Rensch sulla fascia destra mentre in attacco alle spalle di Malen c’è capitan Pellegrini al fianco del giovane Venturino al debutto dal primo minuto in Serie A. A centrocampo con Koné gioca Pisilloi mentre Tsimikas agisce sulla fascia sinistra. In difesa davanti Svilar spazio a Mancini, N'Dicka e Celik.

Le formazioni ufficiali

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Masini, Frendrup, Messias, Ellertsson; Ekuban, Ekhator.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Celik; Rensch, Koné, Pisilli, Tsimikas; Venturino, Pellegrini; Malen.