Genoa, sondaggio del Venezia per l’esterno classe 2006 Fini
Rientrato dall'esperienza in prestito all'Excelsior in Olanda dello scorso anno (38 presenze e 4 gol), nel corso della scorsa estate Seydou Fini, esterno classe 2006, è stato confermato nella rosa del Genoa per affrontare la nuova avventura in Serie A.
Finora, però, per il giocatore italo-ivoriano le presenze sono state appena 3, per un totale di 73' complessivi.
Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, il calciatore, molto apprezzato dal Genoa e dal tecnico De Rossi, potrebbe vedersi presentare nuove opportunità di mercato. Fini avrebbe raccolto le attenzioni del Venezia in Serie B che potrebbe affondare il colpo nel corso della prossime settimane. Da verificare la disponibilità del Genoa considerata la stima di De Rossi. Intanto il Venezia ci pensa.
