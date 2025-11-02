Genoa, un sabato pazzo: si riparte con Murgita-Criscito e da una vittoria che non arriva

Una giornata pazza. Verrebbe da dire una giornata da Genoa. Quando sembrava che ormai Patrick Vieira fosse confermato nonostante il ko casalingo contro la Cremonese, conferma con riserva va detto, ecco arrivare lo scossone che ha mosso l'ambiente rossoblù nella giornata di Ognissanti. Risoluzione consensuale con il tecnico francese che segue di un solo giorno quella con il direttore sportivo, ormai ex, Marco Ottolini. I due pagano una situazione molto difficile di classifica che vede il Grifone all'ultimo posto.

Zero vittorie e zero gol fatti

Oltre a questo ci sono purtroppo i dati che non sono per niente confortanti. Nelle prime nove partite di campionato non sono arrivate vittorie ma non solo. Davanti al pubblico amico, con il "Ferraris" sempre stracolmo di amore con più di 30mila presenze in ogni gara, i rossoblù non sono mai riusciti a gonfiare la rete avversaria. Due 0-0 contro Lecce e Parma fanno recriminare mentre le sconfitte arrivate sono state 0-1 contro la Juventus, 0-3 contro la Lazio e 0-2 contro i grigiorossi di Nicola.

Si riparte da Murgita e Criscito

E la società già da ieri ha dato l'ok a Roberto Murgita e Domenico Criscito di dirigere l'allenamento in vista della trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo di domani sera. Una partita da non sbagliare con l'inedito duo pronto a trasmettere il DNA Genoa ad un gruppo apparso davvero in grossa difficoltà. Quello che sarà il futuro e il prossimo allenatore si vedrà. Il futuro adesso si chiama Sassuolo.