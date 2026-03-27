Gol di Tonali e Kean e finale playoff. Il Secolo XIX: "Gli Azzurri vedono i Mondiali"

"Gol di Tonali e Kean: gli Azzurri vedono i Mondiali": titola Il Secolo XIX. L’Italia di Rino Gattuso ha superato il primo ostacolo dei playoff Mondiali 2026 conquistando così il pass per la finale. Al Gewiss Stadium di Bergamo, gli Azzurri hanno battuto l’Irlanda del Nord per 2-0, con reti nella ripresa di Sandro Tonali (56’) e Moise Kean (80’).

Primo tempo non particolarmente esaltante per la nostra Nazionale che è andata a sbattere sul muro degli irlandesi, arrivati a Bergamo con una squadra accorta, schierata con il 3-5-1-1. Giro palla lento, poca qualità e anche un pizzico paura per l’Italia.

Nella ripresa però gli Azzurri hanno trovato il gol del vantaggio con un destro da fuori di Kean, chiudendo i giochi poi con Kean a 10’ dalla fine. La vittoria ha permesso all’Italia di qualificarsi alla finale playoff, in programma il 31 marzo, dove affronterà la Bosnia-Erzegovina, vittoriosa ai rigori in casa del Galles. Un passo importante verso il ritorno al Mondiale, che manca dal 2014.