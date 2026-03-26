La Juve si muove per Ostigard, poker dell'Under 21, il calvario di Gimenez: le top news delle 22

La Juventus si muove già per rinforzare la rosa della prossima stagione. Nelle ultime ore l'agente di Leo Ostigard, Luca Ariatti, è infatti stato ospite al J Hotel e ha incontrato Marco Ottolini, direttore sportivo bianconero che ha già avuto a che fare con il difensore norvegese durante la sua esperienza al Genoa. Siamo soltanto alle prime fasi dell'ancora ipotetica trattativa, ma vista la buonissima stagione del centrale la Juventus ci sta pensando per arricchire la sua difesa con un giocatore che ha già dimostrato di poter giocare a ottimi livelli in Serie A.

Poker e dominio per l'Italia Under 21 contro i pari età della Macedonia del Nord. Nella sfida giocata al Castellani di Empoli, valida per le qualificazioni agli Europei U21, gli azzurri del ct Silvio Baldini si sono imposti 4-0 conquistando tre punti importanti per la classifica del Gruppo E. A segno per l'Italia tanta Serie A, con le reti di Ndour, Lipani, Ekhator e Fini. L'Italia raggiunge dunque la Polonia a 18 punti, al comando della classifica del Gruppo E (i polacchi hanno una partita in meno). La prima classificata nel girone, ricordiamo, si qualifica direttamente a Euro 2027, la seconda va ai playoff.

Santiago El Bebote Gimenez, attaccante del Milan, ha raccontato infine il suo calvario ai media messicani. Queste le sue dichiarazioni sull'infortunio alla caviglia e la necessaria operazione: "Avevo fastidio fin dalla Gold Cup. I giocatori si dicono di andare avanti, che non succede nulla, ma dopo ogni partita il dolore alla caviglia è iniziato ad aumentare. A un certo punto sentivo veramente male, ero titolare nel Milan e avevo aspettative altissime intorno a me. Lì ho cominciato a dubitare se smettere di giocare o continuare. Inizialmente ho deciso di andare avanti, ho preso delle medicine per giocare, finché non sono arrivato a un punto in cui non potevo più andare avanti, né correre. Mi faceva molto male... In quella partita contro l’Atalanta ho preso una dose doppia di medicinali, lì ho deciso di fermarmi e, dopo gli esami e le radiografie, la decisione è stata quella di operarmi. È stata la scelta migliore".