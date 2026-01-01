Genoa, Vasquez: "Ci restano 4 partite e dobbiamo continuare così"
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Nel post partita di Genoa-Como il capitano del Grifone Johan Vasquez è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sconfitta di oggi contro i Lariani.
Che cosa ti rimane di questa partita?
“Niente. Dobbiamo continuare ad entrare in campo con la consapevolezza di entrare in campo per bene e non vediamo l’ora di essere salvi. I tifosi ci danno una carica enorme, e non dobbiamo mollare niente ed essere ambizioni, come loro. Ci restano 4 partite belle e dobbiamo continuare così”.
Quanto è stato importante De Rossi?
“Il mister è molto importante per noi. Ci dà una carica enorme, ogni giorno. È un mister che prepara benissimo le partite. Siamo ambizioni perché lui ci dà questa mentalità, l’importante è essere uniti”.
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