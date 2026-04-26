Genoa, De Rossi: "Siamo più forti di chi ci sta sotto. Futuro? Testa solo all'Atalanta"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, dopo la sconfitta interna contro il Como è intervenuto al microfono di Radio Rai: "Pensavo e penso tuttora che questa sia una squadra forte. Non penso che siano stati fatti miracoli. Credo che la mia squadra sia migliore rispetto a quelle che stanno sotto in classifica a livello tecnico. E poi i ragazzi hanno grandi valori umani. Pensavo fosse possibile. L'obiettivo era raggiungere la salvezza. Come diceva la Curva Nord, il Grifone deve stare in Serie A. E così deve essere".

Sul futuro di De Rossi e del Genoa?

"L'unico ragionamento nostro è collegato a Bergamo, ossia alla prossima partita contro l'Atalanta. Si andrà lì, si farà una grande partita, come oggi. Ogni gara è determinante per noi, anche se potremmo essere matematicamente salvi anche prima di quella partita".