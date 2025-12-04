Giaccherini su Zhegrova: "Ha delle giocate da fuoriclasse e un talento spropositato"

L'ex Juventus e Napoli Emanuele Giaccherini, intervistato da Tuttosport, ricorda la sua avventura in bianconero e parla del momento attuale della squadra di Spalletti:

"Separliamo di Juve, allora mi vengono in mente tante cose. Due anni, forse i più belli della mia carriera. Ho avuto modo di vincere, di giocare con campioni enormi, di conoscere la Champions.

Cos’è stato memorabile?

"Il primo scudetto, perché venivamo da anni bui. Credo sia stato uno dei più belli della storia: nessuno ci dava per favoriti e ci siamo conquistati tutti sul campo. Poi al secondo anno è arrivata l’esplosione di Pogba... Ma mi sono tolto le mie soddisfazioni, anzi".

Spalletti, intanto, pensa a Yildiz falso nove per sostituire Vlahovic.

"Ma David l’ho visto bene l’altra sera: ha fatto gol! Me lo ricordo al Lilla ed è un giocatore forte. Poi Kenan quel ruolo può farlo: guardi le reti siglate al Cagliari, sono movimenti da numero 9, mica da 10. E al suo posto magari può giocare Zhegrova".

A proposito del kosovaro: può diventare l’arma in più?

"Ha delle giocate da fuoriclasse e un talento spropositato. Il punto interrogativo è sulla condizione fisica, naturalmente. Bisogna portarlo al 100%. Come? Facendolo giocare, l’anno scorso ha avuto degli infortuni seri ed è arrivato a fine mercato. Con un po’ di minutaggio può trovare continuità".