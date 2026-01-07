TMW Brescianini sempre più verso la Fiorentina: il riscatto sarà fissato a 12 milioni di euro

È Marco Brescianini il centrocampista che potrebbe presto arrivare alla Fiorentina e aiutare la squadra a risollevarsi dopo un girone d'andata decisamente deludente. Secondo quanto raccolto da TMW, la formula con cui potrebbe arrivare dall'Atalanta è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro in caso di salvezza da parte degli uomini di Vanoli.

La trattativa è entrata in una fase decisiva, con i viola che hanno fretta di chiudere perché vogliono rinforzare la rosa in vista dei prossimi impegni. La Dea prese il classe 2000 inizialmente in prestito dal Frosinone nell'estate 2024, salvo poi riscattarlo nella successiva finestra di mercato proprio per 12 milioni. Con Palladino per lui lo spazio pare essere poco, così è in cerca di una nuova esperienza.

Il 25enne ha un contratto fino al 30 giugno 2029 con i bergamaschi e in carriera vanta 49 presenze e 7 gol con l'Atalanta, 40 gettoni e 4 reti con il Frosinone, 39 apparizioni e 3 centri con il Cosenza, 31 partite e 2 gol con la Virtus Entella, 6 gare con il Monza e un incontro con il Milan. Inoltre è sceso in campo 2 volte con l'Italia, esordendo il 6 settembre 2024.