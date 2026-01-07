Milan, domani Norton-Cuffy osservato speciale: l'esterno del Genoa è un'idea per giugno

Fra campo e mercato. La sfida di domani contro il Genoa sarà molto importante per il Milan. La squadra di Massimiliano Allegri vuole proseguire nel momento positivo sfruttando il fatto campo e andando alla ricerca dei tre punti per rimanere nei quartieri alti della classifica. Una partita non facile contro gli uomini di Daniele De Rossi, delusi dopo l'ultimo pareggio casalingo contro il Pisa e reduci da una serie negativa di un punto in quattro partite.

Norton-Cuffy un'idea per l'estate

Partita interessante in campo, incroci di mercato fuori. Già, perchè secondo quanto riporta l'edizione della Gazzetta dello Sport domani la dirigenza rossonera potrà seguire da vicino Brooke Norton-Cuffy, esterno destro inglese di proprietà del Grifone che nelle ultime partite ha fatto vedere buone cose.

Concorrenza alta per il difensore inglese

Reduce dal successo nell'Europeo Under 21, il giocatore è un profilo molto seguito in Italia e anche il Milan lo avrebbe puntato. Il giocatore sarebbe più un'idea per giugno ma la concorrenza è comunque alta. La valutazione che il Genoa fa del suo calciatore, che in stagione è sceso in campo in 19 occasioni fra campionato e Coppa Italia andando a segno nella trasferta di Udine, si aggira attorno ai 15-20 milioni di euro.