Lazio, fatta per la cessione di Guendouzi al Fenerbahce: 27 milioni più 2 di bonus

Matteo Guendouzi è virtualmente un giocatore del Fenerbahce. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club turco ha infatti trovato l'accordo definitivo con la Lazio sulla base di 27 milioni di euro più 2 di bonus. Il centrocampista aveva già trovato invece la quadra con i gialloblù di Istanbul per un contratto da 4 milioni di euro a stagione e nelle prossime ore partirà per la capitale turca per firmare il suo contratto con il Fenerbahce e lasciare la Lazio dopo due anni e mezzo.