Lazio, fatta per la cessione di Guendouzi al Fenerbahce: 27 milioni più 2 di bonus
Matteo Guendouzi è virtualmente un giocatore del Fenerbahce. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club turco ha infatti trovato l'accordo definitivo con la Lazio sulla base di 27 milioni di euro più 2 di bonus. Il centrocampista aveva già trovato invece la quadra con i gialloblù di Istanbul per un contratto da 4 milioni di euro a stagione e nelle prossime ore partirà per la capitale turca per firmare il suo contratto con il Fenerbahce e lasciare la Lazio dopo due anni e mezzo.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A 16 anni voleva smettere, in Austria gol record dopo 6'': chi è Ratkov, il nuovo bomber della Lazio
