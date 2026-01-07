Chiesa occasione per Juve, Roma e Napoli: bianconeri tranquilli, ora serve l'ok del Liverpool

Federico Chiesa è un'occasione reale, che la Juventus vuole e deve cogliere. Il problema è che sul classe '97 ci sono anche gli occhi del Napoli e della Roma, con i giallorossi che hanno fatto un timido sondaggio nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da Tuttosport però, i bianconeri sanno che l'opzione preferita dall'esterno è il ritorno a Torino perché non gli è piaciuto come ha salutato la Vecchia Signora.

Manca ancora l'ok del Liverpool per lasciarlo andare. I Reds chiedono circa 12 milioni di euro, ovvero la stessa cifra che hanno sborsato un anno e mezzo fa per acquistarlo. Questi soldi in ogni caso il club deve recuperarli e un modo può essere anche un regalo da parte di altre società, viste le clausole sulla rivendita di Tarik Muharemovic del Sassuolo e Kaio Jorge del Cruzeiro.

Chiesa inoltre sa che deve ritrovare minutaggio in vista del prossimo Mondiale. A marzo ci saranno i playoff e lui vuole arrivarci in forma: Gattuso conta su di lui, ma serve che le gambe girino come ai vecchi tempi. In Inghilterra si trova bene con il gruppo, ha la fiducia di Slot, ma la concorrenza è agguerrita e lo spazio è davvero troppo poco per chi ambisce a essere protagonista.