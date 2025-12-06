Cagliari, che sfortuna! L'Unione Sarda in prima pagina: "Per Mattia Felici stagione finita"
TUTTO mercato WEB
Che brutta tegola per Mattia Felici. L'esterno del Cagliari si è infortunato mercoledì nel match di Coppa Italia contro il Napoli e nella giornata di ieri è stato operato per la ricostruzione del legamento crociato. Un ko che costringe il giocatore alla conclusione anticipata della stagione. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Unione Sarda: "Per Mattia Felici stagione finita".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
Le più lette
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile