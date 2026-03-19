Giorno di riposo per l'Inter: Bastoni in gruppo da domani, Lautaro ha intensificato il suo lavoro

L'Inter ricomincerà a preparare la trasferta di Firenze da domani, visto che oggi Cristian Chivu ha concesso un giorno di riposo ai suoi calciatori. La stessa cosa non si può dire degli infortunati, che hanno lavorato anche oggi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, da domani potrebbe rientrare in gruppo Alessandro Bastoni, che ha smaltito il fastidio alla tibia dopo la botta con Rabiot. Recuperato e al 100% anche Hakan Calhanoglu.

Discorso diverso per Lautaro Martinez. Il Toro ha intensificato la sua seduta individuale, ma una sua convocazione resta difficile. Chi non ci sarà è Henrikh Mkhitaryan: l'armeno si è fatto male nel match contro l'Atalanta e ha messo nel mirino la Roma dopo la sosta. Impossibile che riesca a recuperare prima, ma sfrutterà gli impegni delle nazionali per provare a presentarsi in forma quando ripartirà il campionato.