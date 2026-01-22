Giovane, da zero a 20 milioni in... tre gol. Hellas a caccia della super plusvalenza

L'Hellas Verona a undici giorni dalla fine della sessione invernale di calciomercato non è ancora riuscito a definire una grande cessione. Negli ultimi due anni quella in corso è stata una finestra trasferimenti in cui Sean Sogliano ha venduto almeno un big della rosa: un anno fa quasi sul gong il centrocampista Reda Belahyane si trasferì alla Lazio. Un paio di stagioni fa proprio a gennaio fu rivoluzionata la squadra: Ngonge andò al Napoli per 17 milioni di euro, ma partirono agli albori del 2024 anche Hien, Terracciano, Doig, Amione, Hongla e Djuric per un incasso complessivo - togliendo i soldi spesi per i rimpiazzi - di circa 40 milioni di euro.

Questo gennaio invece di cessioni importanti in casa Hellas Verona non ce ne sono ancora state, ma la situazione dovrebbe cambiare nei prossimi giorni. Già, perché l'attaccante brasiliano Giovane Santana do Nascimento sondato in queste settimane più o meno da tutti i top club italiani è nelle ultime ore soprattutto nel mirino di Napoli e Lazio. Classe 2003, 22 anni compiuti lo scorso novembre, la scorsa estate l'attaccante nato a Santa Bárbara d'Oeste è sbarcato in Italia a parametro zero dopo tre stagioni al Conrinthians. Dopo aver fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili brasiliane.

L'impatto con la Serie A è stato decisamente positivo, però le statistiche in zona gol non sono poi troppo diverse da quelle collezionate in Brasile. Raccontano di un giocatore che fin qui ha realizzato tre gol in 23 partite. La media di una rete ogni 500 minuti, anche qualcosa in più.

Giovane è attaccante che in zona gol deve migliorare e parecchio, ma tutti nonostante ciò intravedono in lui un grande potenziale. Per questo motivo non sembra spaventare la valutazione che oggi Sogliano fa del suo cartellino: 20 milioni di euro. Una cifra che magari nelle battute finali della trattativa per la cessione verrà un po' limata, ma che testimonia la bontà della scelta estiva dell'Hellas. Club pronto all'ennesima plusvalenza di gennaio.