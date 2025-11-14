Giovane può essere ceduto a gennaio? Il Verona storicamente vende (ma ha cambiato proprietà)

Giovane Santana do Nascimento è la prossima plusvalenza del Verona. Non si tratta di un se, visto che il brasiliano ha già dimostrato parecchio in queste prime partite di campionato, pur giocando in una squadra che non ha ancora raccolto una vittoria. Piuttosto di un quando, perché già per gennaio ci sono interessamenti da parte delle big.

Per lui ci sono già stati dei contatti con Inter e Milan nelle scorse settimane (come anticipato qui) ma diverse società hanno chiesto informazioni, cioè quasi tutte le big. Questo perché ha uno stipendio molto abbordabile e una valutazione ancora abbastanza bassa, fra i 10 e i 15 milioni. Certo, bisognerà capire se l'Hellas Verona preferirà l'uovo oggi o la gallina domani.

Perché negli ultimi anni gli scaligeri hanno sempre ceduto i migliori giocatori. Anche a gennaio, quando forse sarebbe consigliabile non farlo. Però il rischio retrocessione c'è ed è palpabile - come ogni anno - e una cessione senza affanno può essere più remunerativa che dovere correre ai ripari in caso di Serie B. Si vedrà, nei giorni scorsi c'è stato un incontro a Milano, a Palazzo Parigi, fra lui e il suo agente per capire il da farsi. Non dipenderà solo da loro.