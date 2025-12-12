Giovinco: "Per un giovane, trasferirsi in un club come Parma penso sia la cosa migliore"
Intervenuto a Cbs Sport Golazo, l’ex calciatore del Parma Sebastian Giovinco ha ricordato i tempi di quando calcava il prato del Tardini. Ormai più di dieci anni fa, la formica Atomica incantava i tifosi gialloblu con le sue giocate, e ha ricordato con queste parole la sua esperienza. Queste le parole raccolte da ParmaLive.com: “Ho avuto la migliore li nel 2012 penso. Per un giovane giocatore, trasferirsi in un club come Parma penso sia la cosa migliore. Il Parma ora sta facendo bene, il club ha un bel progetto e una identità chiara. Penso e credo che possano avere una stagione solida, i tifosi e tutte le persone vicine alla squadra stanno aiutando il club”.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
