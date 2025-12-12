Live TMW
Genoa, domenica arriva l'Inter: fra poco la conferenza stampa di De Rossi
13.20 - Dopo il successo contro l'Udinese, il Genoa torna al "Ferraris" per affrontare l'Inter di Cristian Chivu. In vista della gara contro i nerazzurri, il tecnico rossoblù Daniele De Rossi interverrà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.
